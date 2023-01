Calcio: Piantedosi, nel pomeriggio provvedimento per stop a trasferte tifoserie Roma e Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, adotterà nel pomeriggio di oggi con decreto una misura di prevenzione della durata di due mesi che vieterà le trasferte per le tifoserie della Roma e del Napoli, a seguito dei disordini avvenuti sulla A1 ad Arezzo tra gli ultras giallorossi e partenopei. “Non è un provvedimento alternativo alle misure individuali dirette ai singoli autori, sia a fini di attribuzione della responsabilità giudiziaria sia al fine di assoggettare singoli partecipanti agli scontri a misure amministrative come il cosiddetto Daspo”, ha precisato Piantedosi al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi a Trieste. “Secondo l’analisi che mi è pervenuta non potrò fare a meno di considerare provvedimenti di carattere generale per le due tifoserie”. (Frt)