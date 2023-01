Migranti: Piantedosi, possibile bilaterale con Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, apre alla possibilità di un bilaterale con la Slovenia, per “condividere le riflessioni” sul tema della gestione della rotta balcanica. “Sicuramente ci sarà l’opportunità e la necessità di incontrare l’omologo sloveno per condividere le riflessioni fatte oggi a Trieste”, ha spiegato al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi nel capoluogo giuliano. L’incontro non è ancora in programma perché, ha spiegato il ministro, i prossimi bilaterali già pianificati interessano omologhi di Paesi con problematiche più acute, a partire da quello fissato per lunedì con la Turchia. Con la Slovenia “ci sono già proficue attività e un sistema interforze che ha rapporti proficui sullo sviluppo delle indagini e sugli strumenti di prevenzione dei traffici di migranti anche sulla rotta balcanica”. (Frt)