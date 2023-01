Milano: domani torna la raccolta degli indumenti per i senza dimora 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 9:30 alle 17:30, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del Terzo settore che contribuiscono all'attuazione del piano freddo, organizza una raccolta di indumenti destinati ai senza dimora aperta a tutti i cittadini e cittadine. Verranno allestiti dieci punti sul territorio e in questi luoghi chiunque potrà consegnare vestiti, in buono stato e puliti, da donare a chi non ha una casa e vive per strada o nelle strutture di accoglienza. Gli indumenti donati verranno poi distribuiti tra le strutture di accoglienza presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per i loro utenti nei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba dedicati. I punti raccolta saranno allestiti presso i seguenti indirizzi: Fondazione Progetto Arca, piazzale Baracca angolo via Enrico Toti; Fondazione Arcadia, piazza della Repubblica; Fondazione Progetto Arca, presso la loro sede in via Sammartini 106; Fondazione Fratelli S. Francesco, piazza Baiamonti; Opera Cardinal Ferrari e Ronda Carità, piazzale Cantore angolo viale Papiniano; Fondazione Isacchi Samaja, presso la loro sede in via Nino Bixio 30; Remar Italia, piazza XXIV Maggio; Fondazione Cumse, piazza Argentina angolo via Mercadante; City Angels, presso la loro sede di via Pollini 4; Misericordia Milano Sant'Ambrogio e Casa della Carità, piazza Amendola.(Com)