Difesa: Crosetto, guerra russo-ucraina ha imposto attenzione su cyber-spazio

- La guerra russo-ucraina ha imposto una maggiore attenzione anche sulla sicurezza e sull'accesso a spazio e cyber-spazio. Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Formiche. Per il ministro "il sistema spaziale italiano è una componente dell'autonomia strategica nazionale ed europea e, per questo, va costantemente coltivato e rilanciato per mantenere il nostro Paese credibile e all'avanguardia. Investiremo 7 miliardi in 5 anni. Ma servono nuove regole per questi domini o si rischia l'ingerenza o l'attività di attori non statuali che possono operare approfittando dei vuoti normativi". (Res)