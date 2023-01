Vaticano: Papa indica tre elementi a futuri sacerdoti, dialogo, comunione e missione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ricevuto oggi in Udienza la Comunità del Pontificio Collegio Americano del Nord e ai presenti ha indicato i tre elementi essenziali per la formazione sacerdotale: "Il dialogo, la comunione e la missione". Il Pontefice ha poi spiegato: "Soprattutto in questo tempo di formazione seminaristica, il Signore entra in un dialogo personale con voi, chiedendovi 'che cosa cercate' e invitandovi a 'venire e vedere', a parlare con Lui aprendo il vostro cuore e a donarvi a Lui con fiducia nella fede e nell'amore". Francesco ha poi sottolineato: "ll cammino di formazione sacerdotale richiede una costante comunione: anzitutto con Dio, ma anche con coloro che sono uniti nel corpo di Cristo, la Chiesa". In ultimo Bergoglio ha sottolineato l'importanza della missione: "Ogni volta che Gesù chiama uomini e donne, lo fa sempre per inviarli, in particolare dai più vulnerabili e da coloro che sono ai margini della società, che non solo siamo chiamati a servire, ma dai quali possiamo anche imparare molto". (Civ)