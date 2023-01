Municipio Roma XV: torna "A braccia aperte", raccolta di coperte e vestiario per senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna in Municipio XV la seconda edizione di "A Braccia Aperte", l'iniziativa di solidarietà per la raccolta di coperte e vestiario invernale per i senza fissa dimora e le persone fragili di Roma Nord e di tutta la città. "Con il supporto di Centri anziani, Caritas e Associazioni territoriali culturali, caritatevoli e di volontariato, anche quest'anno su tutto il nostro territorio siamo pronti ad aprire oltre 30 punti di raccolta dislocati in ogni quartiere del nostro territorio. Dal 16 al 30 gennaio, secondo il calendario di apertura, sarà possibile consegnare coperte, sacchi a pelo, piumini, giacche pesanti, cappelli e sciarpe in buono stato direttamente nei centri programmati; tutti beni che poi in base alle necessità, e con una distribuzione organizzata, saranno consegnati a chi ha più bisogno", dichiarano l'assessora alle Politiche sociali, Pari opportunità e Sanità, Agnese Rollo, e il presidente di Commissione Alfonso Rago. "Non solo, grazie all'Associazione Tutti Taxi per Amore, con l'iniziativa Amici fragili 2023 per i primi quattro giorni oltre alla possibilità di consegnare direttamente i beni ai centri di raccolta sarà possibile chiedere il ritiro delle donazioni addirittura a domicilio. A Braccia Aperte non è solo un abbraccio virtuale che come Comunità vogliamo dare a chi nei nostri territori necessita di assistenza, ma un gesto concreto, semplice ma indispensabile. Un ringraziamento sentito a tutte le associazioni, le parrocchie e i centri anziani che, come anche per tutti gli altri progetti portati avanti sin dal nostro insediamento, hanno voluto supportare anche questa iniziativa di solidarietà con entusiasmo e responsabilità, la stessa che ogni giorno dimostrano centinaia di cittadini volenterosi intenzionati a collaborare con le istituzioni in modo sempre costruttivo e propositivo per il bene comune", concludono. (Com)