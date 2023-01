Ue: Lollobrigida, Mes in discussione ma deciderà Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il meccanismo europeo di stabilità "è oggetto di discussione", ma "al momento non mi risulta che stiamo procedendo verso quella direzione". Lo ha detto oggi il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. Il governo verificherà quale deve essere il rapporto con l'Europa, ma "è il Parlamento il luogo in cui si discuterà di questo argomento. Aspettiamo quindi arrivi l'eventuale discussione per determinarci", ha chiosato Lollobrigida. (Rem)