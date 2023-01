Governo: Lollobrigida, con Forza Italia nessuna tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno della maggioranza "non ci sono tensioni particolari". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine dell'evento "Lombardia al voto" rispondendo alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto se ci fossero tensioni con gli alleati di Forza Italia. "Prendo sempre per ottimo quello che dicono i nostri alleati", ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto: "Ieri ho letto con chiarezza le posizioni delle persone che rappresentano istituzionalmente quel partito e mi sembrano tutte indicare la volontà di lavorare e collaborare e di essere coesi perché l'obiettivo non può essere quello di rafforzare l'uno o l'altro partito, ma quello di rafforzare questa nostra grande nazione". Alla base delle scelte del governo "c'è un confronto continuo" e "ovviamente deve esserci un coordinamento appropriato tra le forze politiche di maggioranza per rispettare gli impegni assunti con i cittadini", ha concluso Lollobrigida. (Rem)