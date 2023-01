Carceri: Ostellari, assunzioni Polizia penitenziaria siano con scorrimento graduatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trattamento dei detenuti e l'esecuzione dignitosa della pena necessitano anche di un numero adeguato di personale, formato e subito disponibile, per gli istituti di pena ordinari e minorili. “Nella legge di Bilancio è prevista l'assunzione straordinaria di 1000 agenti di Polizia Penitenziaria. Il reclutamento avverrà attraverso concorso, ma ritengo sia anche da prevedere il prioritario scorrimento delle graduatorie dei candidati già valutati idonei nell'ambito di precedenti selezioni”. Lo dichiara in una nota Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore della Lega. “Questo si chiama buonsenso e rispetto per le donne e gli uomini che già si sono messi a disposizione dello Stato e della nostra Comunità", aggiunge Ostellari. (Rin)