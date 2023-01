Governo: Renzi, la luna di miele della Meloni con gli italiani è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io non ho mai avuto una luna di miele, la Meloni ha comprensibilmente avuto e credo sia alla fine, una luna di miele con gli italiani”. Lo ha detto il leader di Itala Viva, Matteo Renzi, a margine delle evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e Pde” in corso a Milano. “L’uomo che ha sostenuto la Meloni più di tutti gli altri - ha proseguito Renzi - si chiama Enrico Letta, perché ha fatto di tutto per farla vincere. “Adesso però la presidente sulla benzina, sul Mes, sull’immigrazione sui soldi regalati alla Serie A sulle misure economiche, sta mostrando tutti i suoi limiti”. “Non è che si è interrotta la luna di miele tra me e la Meloni che non c’è mai stata, mi pare si stia interrompendo la luna di miele tra Meloni e gli italiani”, ha ribadito Renzi. (Rem)