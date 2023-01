Cgil: Balboni (Fd’I), inno Urss a Bologna è vergognoso, Landini si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione di Michele Bulgarelli a nuovo segretario della Cgil di Bologna è stata accolta dalle note dell'inno dell'Urss. “È una vergogna. Riteniamo a questo punto doveroso che il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini, presente all'evento senza prendere le distanze dall'episodio, si dimetta immediatamente. Non è tollerabile, infatti, che la più grande organizzazione sindacale italiane abbia simpatie per il sanguinario totalitarismo comunista". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali di palazzo Madama. (Rin)