Ue: Renzi, Meloni non è in grado di cambiarla, Pd e M5S fanno a gara a chi fa peggio

- L’obiettivo, più che la Lombardia, è l’Europa. Le elezioni regionali in Lombardia sono importanti, ma oggi siamo a discutere del futuro dell’Europa. “Da un lato c’è la destra della Meloni non è in grado di cambiare l’Europa e di governare l’Italia, e dall’altra ci sono il Pd e i Cinque Stelle che fanno a gara a chi fa peggio”. Lo ha detto il leader di Itala Viva, Matteo Renzi, a margine delle evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e Pde” in corso a Milano. (Rem)