Governo: Lollobrigida, vogliamo redistribuire ricchezza ma prima va creata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 11 anni di governi tecnici che non avevano consenso popolare, "abbiamo trovato una situazione caotica, una condizione di immobilismo, e il primo problema è cercare di immaginare come riorganizzare". Lo ha affermato oggi il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, dal palco dell'evento "Lombardia al voto", in corso a Palazzo Lombardia. "È stato un atto coraggioso per il governo Meloni e per la maggioranza decidere di operare in modo deciso. Vogliamo redistribuire ricchezza, però prima di redistribuirla, la devi creare. Altrimenti non hai niente da redistribuire", ha chiosato. (Rem)