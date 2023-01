Europee 2024: Renzi, Renew Europe spazio per chi non vuole stare né con Meloni né con M5S e Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è uno spazio centrale per chi non vuole stare né con la Meloni né con i grillini populisti e neanche con il Pd. Questo spazio è quello che chiamiamo Renew Europe. Su questo credo che molti italiani staranno con noi alle prossime elezioni europee del 2024”. Lo ha detto il leader di Itala Viva, Matteo Renzi, a margine delle evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e Pde” in corso a Milano.(Rem)