- Nessuna contraddizione: “l’immigrazione clandestina va affrontata con serietà se vogliamo fermare le morti in mare. Il dl Ong è irrilevante: fare la faccia feroce per non cambiare nulla non appartiene alla cultura pragmatica e riformatrice del mondo politico in cui sono cresciuta”. Lo scrive su Twitter la presidente di Azione, Mara Carfagna, in riferimento alla sua lettera pubblicata su “Libero”. (Rin)