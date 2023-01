Edilizia: Bonelli (Avs), vera patrimoniale è inazione destra, nostra risoluzione su casa e risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Foti annuncia la presentazione di una risoluzione per scongiurare l'approvazione della direttiva europea che prevede interventi sul risparmio energetico per le case. “La destra italiana afferma di volere proteggere le case degli italiani, ma in realtà sta condannando le famiglie a continuare a pagare costi economici insostenibili perché il patrimonio edilizio del nostro Paese disperde una quantità inaccettabile di energia: è questa la vera patrimonialmente, non l'avvio di un programma di ristrutturazioni”. Lo dichiara in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "La destra è in difficoltà per i suoi gravi errori in materia economica. Per la questione delle accise, del regalo di decine di miliardi di euro - realizzato con i soldi delle bollette di famiglie e imprese italiane - alle società energetiche che hanno speculato sul gas, dei tagli di finanziamenti al trasporto pubblico e dell'affossamento del Superbonus edilizio. Per questo tenta di spostare l'attenzione dai suoi disastri attaccando l'Europa e la direttiva Fit for 55", sottolinea Bonelli, che aggiunge: “Il nostro patrimonio edilizio è un divoratore di gas, infatti ogni anno si consumano 30 mld mc gas che agli attuali prezzi pesano in modo drammatico sui conti delle famiglie". (segue) (Rin)