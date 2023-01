Edilizia: Bonelli (Avs), vera patrimoniale è inazione destra, nostra risoluzione su casa e risparmio energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Anche noi - prosegue Bonelli - siamo pronti a presentare in Parlamento una risoluzione, non per fermare la direttiva come vuole fare la destra della presidente Giorgia Meloni ma per migliorarla, come stiamo facendo in Europa con il gruppo Verde Europeo che ha presentato 280 emendamenti al testo che prevedono anche aiuti economici. Il testo presentato dal relatore del Parlamento europeo, l'irlandese Ciaran Cuffe (Verdi Europei), introduce maggiori tutele sociali ed economiche per i proprietari, con l'utilizzo del Fondo sociale per il Clima e dei finanziamenti del Recovery. Inoltre noi verdi vogliamo inserire nella direttiva obiettivi e sostegni per le pompe di calore ed eliminare le caldaie a gas e incoraggiare i Paesi Ue a promuovere 'ristrutturazioni di comunità' a livello di quartiere. Questa destra è contro la modernizzazione e vuole continuare a far pagare il caro energia alle famiglie. La nostra proposta è, invece, di riordinare tutti gli ecobonus e superbonus in un unico provvedimento che abbia una durata di 10-15 anni per rendere più moderno, efficiente e sicuro il nostro patrimonio edilizio. Se dobbiamo trattare sul Pnrr con l'Europa - conclude - facciamolo sul risparmio energetico e spostiamo le risorse del Fondo complementare, ben 30 miliardi di euro, e del ponte sullo Stretto, 8-10 miliardi di euro, a favore delle famiglie per il risparmio energetico”. (Rin)