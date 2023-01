Difesa: Marina militare, aperto il bando dell'Accademia navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pubblicazione in data 12 gennaio sul portale “InPa – Portale del reclutamento della Pubblica amministrazione” del bando sono stati avviati i termini per la partecipazione al concorso per l'accesso alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di Livorno. La possibilità di concorrere per uno dei 133 posti da Ufficiale nei vari corpi della Marina militare, resterà aperta fino al 11 febbraio 2023, si legge in un comunicato stampa diramato oggi dalla Marina militare. Potranno presentare la domanda tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni non ancora compiuti, in possesso di cittadinanza italiana, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oppure in procinto di conseguirlo alla fine del corrente anno scolastico. (segue) (Com)