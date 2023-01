Difesa: Marina militare, aperto il bando dell'Accademia navale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 21 e 28 gennaio 2023, dalle 09.00 alle 12.00 in presenza e dalle 14.00 alle 18.30 in remoto, l'Accademia Navale di Livorno organizzerà degli "open day" rivolti a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi ufficiali della Marina militare. Le modalità per il collegamento saranno pubblicate sul sito internet, sui canali social della Marina militare e ne sarà data comunicazione alla stampa attraverso comunicati stampa dedicati. I visitatori, tanto quelli in presenza quanto quelli collegati da remoto, avranno la possibilità di interagire con gli allievi e con gli ufficiali dell’Istituto che li guideranno in un tour dei luoghi simbolo dell’Accademia navale (verranno proiettati filmati della biblioteca, della sala storica, del simulatore di plancia e più in generale di tutte le attività che contraddistinguono la giornata tipo in Accademia) illustrandone le peculiarità formative. Verranno inoltre descritte le modalità di ammissione alla prima classe dei ruoli normali e le varie opportunità di carriera in Marina militare. (segue) (Com)