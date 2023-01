Difesa: Marina militare, aperto il bando dell'Accademia navale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'anno 2023 i posti a concorso per intraprendere la carriera di ufficiale della Marina militare sono 133, suddivisi nei vari corpi (Stato maggiore, genio della Marina, commissariato militare marittimo, Capitanerie di porto e sanitario). Per saperne di più collegati ad uno dei seguenti siti: Inpa – Portale per il reclutamento e ministero della Difesa (compila la domanda). L’Accademia navale offre ben sei corsi di laurea specialistica e numerosi indirizzi professionali e rappresenta, per le ragazze e i ragazzi che vogliono investire da subito sul loro futuro e diventare professionisti del mare, un’opportunità formativa e di vita di altissimo valore. In Accademia li attendono corsi di laurea in scienze marittime e navali, ingegneria navale, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria civile ed ambientale, giurisprudenza, medicina e chirurgia. Un ventaglio di opzioni accademiche a cui si affiancano esperienze formative nel campo sportivo e della crescita caratteriale ed individuale, tasselli inscindibili di una personalità evoluta, capace di muoversi in diversi ambienti e contesti in modo professionale. Durante il loro iter formativo, gli allievi completeranno la loro formazione a bordo delle unità navali, in particolare sulla nave scuola a vela Amerigo Vespucci. Al termine dell'iter di studi saranno impiegati nei reparti e nelle componenti della Marina militare in relazione alla specializzazione conseguita. Maggiori informazioni sul concorso e sulle opportunità professionali offerte dall’Accademia navale e dalla Marina militare: Concorso prima classe Accademia navale; Un mare di opportunità; Ufficio concorsi Accademia navale 0586/238626. (Com)