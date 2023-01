Repubblica Ceca: presidenziali, dati provvisori affluenza tra il 50 e il 55 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle urne per le presidenziali in Repubblica Ceca era stamane compresa fra il 50 e il 55 per cento, con picchi in alcuni seggi del 60 per cento. Lo riferisce l’emittente televisiva pubblica “Ceska Televize”. Nella serata di ieri l’affluenza della prima giornata elettorale, secondo i dati preliminari a disposizione, era attorno al 50 per cento. Nelle elezioni presidenziali di 5 anni fa il primo turno era terminato con un’affluenza complessiva del 62 per cento. Il primo turno elettorale vedrà la chiusura dei seggi alle 14 della giornata odierna.(Vap)