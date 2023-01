Europee 2024: Renzi, obiettivo partito unico, pronti ad accogliere +Europa, liberali e popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro del terzo porterà al partito unico, ma non bisogna ammazzarsi sulle regole ed essere pronti ad accogliere nuovi compagni di viaggio. Lo ha detto il leader di Itala Viva, Matteo Renzi, a margine delle evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e Pde” in corso a Milano sottolineando che “sarei felice che ci fosse +Europa, le sgradevolezze ricevute le mettiamo da parte e poi c’è spazio anche per un pezzo di mondo popolare che sta stretto sia a destra sia a sinistra. E poi c’è bisogno anche dei liberali. Toccherà a noi, perché non c’è alternativa con la sinistra e con i grillini. Arriviamoci alle elezioni europee del 2024 determinati ad essere oltre la doppia cifra e la seconda delegazione di Renew europe al parlamento europeo”. “È chiaro che arriveremo al partito unico, discutiamoci senza dare centralità alle regole, senza farci prendere dalla Piddite delle regole: non perdiamo occasione di conseguire con calma nel 2024 il primo step e nel 2027 di riportare al governo i riformisti contro i conservatori. Toccherà a noi ma non ammazziamoci con le regole del gioco del nuovo partito”. (Rem)