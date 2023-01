Lazio 2023: Fd'I deposita lista, rosa organizzata in ordine alfabetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata depositata stamattina la lista di Fratelli d'Italia al Tribunale di Roma, per le elezioni regionali del Lazio. La rosa del partito di Giorgia Meloni, che sostiene il candidato presidente alla Regione Laizo Francesco Rocca, è organizzata in ordine alfabetico. La capolista, quindi, è l'ex eurodeputata, compagna del senatore Andrea Augello, Roberta Angelilli, in coppia con il consigliere uscente Antonio Aurigemma. Tra gli uscenti della Pisana anche Laura Corrotti, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli, Giancarlo Righini, e Francesca De Vito. Nella rosa anche Marco Bertucci è Fabio De Lillo. Questa la lista completa: Roberta Angelilli, Antonio Aurigemma, Emiliano Bacchi, Marco Bertucci, Antonella Brandonisio, Flavio Cera, Monica Ciccolini, Laura Corrotti, Nicola De Felice, Fabio De Lillo, Francesca De Vito, Federica Falchetti, Daniela Folliero, Gianfranco Gatti, Fabrizio Ghera, Micol Grasselli, Lamberto Iacobelli, Pier Luigi Iacovone, Maria Chiara Iannarelli, Edelvais Ludovici, Emanuela Mari, Massimiliano Maselli, Vincenzo Napolitano, Romina Nicoletti,Edy Palazzi, Erika Pasini, Giancarlo Righini, Marika Rotondi, Laura Santarelli, Rocco Sofi, Francesco Summaria e Antonfrancesco Venturini " (Rer)