Ucraina-Repubblica Ceca: bombe su Kiev, interrotte operazioni di voto all’ambasciata ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le votazioni per le elezioni presidenziali presso l'ambasciata ceca a Kiev sono state interrotte per circa un'ora a causa di un attacco aereo registrato stamane. Lo ha confermato Martin Muzik, capo della sezione consolare dell'ambasciata, all’agenzia ceca d’informazione “Ctk”. Secondo le informazioni dell'agenzia, l'attacco russo era diretto contro alcune infrastrutture di Kiev. "E’ suonato l'allarme, ma abbiamo sentito delle esplosioni anche prima", ha detto Muzik precisando che in quel momento non c'era nessun elettore nel seggio. Dopo essersi consultato con il ministero degli Esteri di Praga, l'ufficio consolare ha deciso di sospendere le elezioni. "Alle 9:56 ora di Kiev (8:56 ora italiana) abbiamo interrotto le votazioni", ha osservato il diplomatico aggiungendo che un’ora dopo le operazioni di voto sono riprese.(Vap)