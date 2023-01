Lazio 2023: Fd'I, presentata lista, Regione ha disperato bisogno crescere e uscire da palude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Marco Silvestroni, presidente provinciale di Fd'I e i deputati Massimo Milano e Angelo Rossi, in una nota dichiarano: "Abbiamo presentato la lista del collegio provinciale di Roma per Fratelli d’Italia. Il Lazio ha un disperato bisogno di crescere, uscire dalla palude, di rinascere e noi daremo il nostro leale contributo così come lo abbiamo fatto a livello nazionale per cambiare il Paese. È un nuovo inizio anche per questa regione e il nostro buon governo sarà la risposta", concludono. (Com)