Qatar: Renzi, con Panzeri rapporti conflittuali, ma non si tengono in carcere persone per estorcere confessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modalità con cui si tengono in carcere le persone per estorcere una confessione… si faccia il processo, si condanni, ma non si neghi a una madre di vedere una figlia perché questo è l’opposto dei nostri valori”. Lo ha detto il leader di Itala Viva, Matteo Renzi, a margine delle evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e Pde” in corso a Milano. “Il Qatar gate - ha spiegato- è un fatto scandaloso che ha bisogno di giustizia ed è difficile avere dubbi quando uno va via con 600 mila euro nel trolley. A me colpisce che Panzeri, che era uno di quelli che era andato via dal Pd contro di me, dicendo che non avevo valori e ideali. Mi attaccava per le mie conferenze, io non ho mai avuto rapporti con lui se non conflittuali. (Rem)