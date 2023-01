Lombardia 2023: Berlusconi, nostre liste composte da persone concrete e competenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Le liste di Forza Italia per le prossime elezioni regionali in Lombardia “sono composte, come sempre, da donne e uomini del fare, da persone che hanno dimostrato di avere non soltanto la preparazione e la competenza necessarie, ma anche la capacità di realizzare concretamente gli obbiettivi che si sono proposti nel lavoro, nello studio, nell'impegno sociale”. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che lunedì pomeriggio, a Villa Gernetto, parteciperà alla presentazione delle liste del partito.(Rin)