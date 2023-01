Colombia: governo ed Eln terranno riunione straordinaria a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia terrà una riunione straordinaria con una delegazione del gruppo armato Esercito di liberazione nazionale (Eln) il prossimo 17 gennaio a Caracas prima del nuovo ciclo dei colloqui di pace in programma in Messico. L’incontro si svolge nel tentativo di superare la crisi causata dall’annuncio, da parte del presidente colombiano Gustavo Petro, di un cessate il fuoco bilaterale, che però l’Eln dichiara di non avere concordato. “Poiché il governo adotta misure unilaterali e le rende pubbliche, queste procedure mettono in crisi il tavolo (dei negoziati). Il cessate il fuoco bilaterale è una questione in discussione e sulla quale non abbiamo ancora un accordo”, ha dichiarato il gruppo armato in un comunicato, parlando di “crisi” dei colloqui. Il primo ciclo negoziale si è tenuto nella capitale del Venezuela, Caracas, senza tuttavia risultati concreti. I colloqui con l'Eln, che torna per la quinta volta a sedere a un tavolo negoziale con il governo, erano stati interrotti nel gennaio del 2019 dall'ex presidente, Ivan Duque, in protesta per l'attacco sferrato alla scuola di polizia di Bogotà, causa della morte di almeno 23 persone. (Mec)