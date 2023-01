Europee 2024: Della Vedova (+Europa), unire le forze per costruire lista liberal-democratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- “Io credo che si debba, a partire da questo evento, puntare a costruire una lista forte, potente di liberal-democratico, unendo le forze che guardano ai gruppi liberali in Europa per avere una lista che davvero rappresenti un’alternativa per gli elettori italiani”. Lo ha detto Benedetto Della Vedova, a margine dell’evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa. Renew Europe e Pde” in corso a Milano. (Rem)