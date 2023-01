Roma: assessora Pari opportunità, rabbia per ennesima donna uccisa, non ci sono parole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono scioccata per la violenza e la brutalità del femminicidio che si è consumato ieri sera in via Amelia. Lo dichiara in una nota l’assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli. "Una donna uccisa dall’ex compagno a colpi di pistola non può lasciarci indifferenti. Voglio complimentarmi con il Questore Belfiore e i suoi uomini che in poche ore hanno arrestato il killer. Resta la tragedia e la rabbia per l'ennesima donna uccisa. Non ci sono parole per commentare questo delitto, ma solo tanto dolore”, conclude. (Com)