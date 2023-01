Edilizia: Gusmeroli (Lega), Ue ascolti e rispetti specificità dei territori italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nostro Paese la proprietà immobiliare è risalente nel tempo e di tipo diffuso, frutto del risparmio di generazioni; inoltre, molti edifici sono anche di interesse storico-artistico. Pensare di intervenire su tutti in così poco tempo non è realistico. “È necessario che la Commissione europea ascolti gli Stati membri, altrimenti si opera alla cieca e senza consapevolezza delle realtà territoriali coinvolte”. Lo dichiara in una nota Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, a proposito della direttiva Ue sull'efficientamento energetico degli immobili, che in Italia determinerebbe, da qui al 2030, interventi su milioni di unità. “Nessuna misura calata dall'alto, che incida con l'accetta sul nostro tessuto economico e produttivo senza conoscerne le peculiarità, potrà mai portare risultati positivi: e non vale solo per le case", sottolinea Gusmeroli, che aggiunge: “La stessa cosa è successa per la proposta Ue in cui si privilegia il riuso rispetto al riciclo, comparto quest'ultimo dove le imprese italiane sono leader con obiettivi 2025 già raggiunti e obiettivi 2030 di prossimo traguardo; oppure per il caso di vino, birra e prodotti alcolici equiparati al fumo, senza distinguere fra consumo consapevole e abuso. O, ancora, per il Nutriscore, l'etichettatura 'a semaforo' che penalizza le eccellenze alimentari italiane. A livello europeo serve costruire, in tutti gli ambiti, senza però distruggere o snaturare le specificità italiane. Si recuperi l'insegnamento di Luigi Einaudi, 'conoscere, discutere e infine deliberare'". (Rin)