Lazio 2023: in campo 4 candidati, oggi si chiude il deposito delle liste, attesa per Fd'I (4)

- Anche il Movimento 5 stelle, che ha deciso di scommettere su Donatella Bianchi, ha presentato ieri mattina la lista in Tribunale. Su Roma e Provincia la rosa vede come capilista Donatella Bianchi - candidata alla presidenza - e Roberta Della Casa in coppia con Valerio Novelli. Tra i candidati ci sono Monica Bellisario, l’ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’ex senatrice Giulia Lupo e i due ex consiglieri capitolini ai tempi della giunta Raggi, Nello Angelucci e Giuliano Pacetti (ex capogruppo). Bianchi è sostenuta, oltre che dal M5s, dalla lista Polo progressista che unisce gli ex verdi, sinistra italiana senza simbolo, coordinamento 2050 di Fassina e De Petris. A guidare la rosa sono Concetta Balì e Massimo Cervellini. Infine, Unione popolare, che sostiene la candidata alla presidenza della Regione Lazio, Rosa Rinaldi, ha come capilista Beatrice Gamberini con Matteo Masum. Tra gli altri, Silvia Benedetti, Stefania Alessandrini, Gianni Ammendola, Barbara Cacchione, Giulia Calò e Elisabetta Canitano. (Rer)