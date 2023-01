Iran: impiccato Alireza Akbari, accusato di essere una spia britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Teheran hanno eseguito la condanna a morte del cittadino anglo-iraniano Alireza Akbari, in quanto ritenuto responsabile di spionaggio per conto del Regno Unito. Lo riferisce l'agenzia di stampa legata alla magistratura iraniana "Mizan". Akbari è stato impiccato. Akbari è stato viceministro della Difesa in Iran durante la presidenza di Mohammad Khatami, riformista in carica per due mandati tra il 1997 e il 2005. Akbari è stato in passato uno stretto collaboratore di Ali Shamkhani, che era il ministro della Difesa nell'amministrazione Khatami e attualmente ricopre una posizione come segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, un organo decisionale di alto livello. Alcuni osservatori hanno suggerito che le accuse contro Akbari potrebbero essere motivate politicamente da rivali di Shamkhani all'interno del regime.(Res)