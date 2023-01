Governo: Lollobrigida, dagli alleati ci aspettiamo lealtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono infuriato con nessuno. “Non vedo logica nel governare insieme, partecipare alle riunioni di maggioranza, votare un provvedimento e poi contestarne i contenuti tramite giornali e tv. E quando non c'è logica, non volendo mettere in discussione l'intelligenza degli alleati, si rischia di dover mettere in discussione la lealtà dei comportamenti”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un’intervista al Corriere della Sera. Alla domanda se sospetta che Berlusconi voglia logorare Meloni, il ministro ha risposto: “Credo che una persona intelligente come Berlusconi non affermerebbe mai una cosa che non ha logica. La scelta sulle accise è stata corale, di tutta la maggioranza”. “Non giudico sbagliata la decisione del governo. Ma se pure fosse stato un errore, sarebbe stato fatto da tutta la maggioranza. La premier non ha preso questa scelta in autonomia. E se FI riteneva prioritario l’intervento sui carburanti doveva dire dove prendere le risorse”, ha sottolineato Lollobrigida, che ha aggiunto: “Se qualcuno nella maggioranza trova i soldi per tagliare le accise noi siamo ben contenti di ricevere indirizzi così arguti”. (Rin)