- Cielo ovunque nuvoloso, in serata graduali schiarite sul nordovest. Precipitazioni dal pomeriggio deboli sparse sulla parte centro orientale della Regione, in lieve intensificazione in serata a interessare anche l'appennino. Quota neve a circa 1000 metri. Temperature minime in aumento, massime in calo. In pianura minime attorno a 4°C, massime a circa 7°C. (Rem)