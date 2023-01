Sicurezza: Polizia stradale, nei weekend natalizi controllati 1.223 veicoli, 60 per cento positivi alcool è under 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bilancio con numeri importanti per la Polizia stradale che nei fine settimana del periodo natalizio in 30 province italiane ha effettuato 45 posti di controllo. Nell'attività di prevenzione i veicoli controllati sono stati 1.223 e le persone controllate 1.643. Oltre il 73 per cento dei controllati (1.213) – riferisce una nota – sono stati sottoposti alla verifica del tasso di ebbrezza alcolica riscontrando 127 positivi (10,5 per cento) di cui 101 di sesso maschile e 26 di sesso femminile. Un dato statistico da non sottovalutare è che circa il 60 per cento dei positivi all'alcool risultano al di sotto dei 27 anni. Ma il dato che più colpisce è che su 171 persone controllate per droga (l'8,6 per cento del totale dei controllati) 36 conducenti (25,5 per cento) è risultato positivo al test. Dai dati in possesso alla Polizia stradale risulta che i fine settimana del 2022 rappresentano i periodi con più incidenza sul totale degli incidenti con alla guida i giovani tra i 18 e 24 anni e che le fasce orarie più "pericolose" sono i pomeriggi da mezzogiorno alle sei di pomeriggio e le notti tra la mezzanotte e le sei di mattina). (segue) (Com)