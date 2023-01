Sicurezza: Polizia stradale, nei weekend natalizi controllati 1.223 veicoli, 60 per cento positivi alcool è under 27 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d'auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro”, è uno dei passaggi del discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Quella degli incidenti stradali è purtroppo la prima causa di mortalità e di grave lesività per i giovani che hanno meno di 30 anni. La sistematica distorsione della percezione del rischio tipica della giovane età e la scarsa esperienza alla guida portano spesso i ragazzi a sopravvalutare le proprie capacità e a non rendersi conto di quelle che possono essere le conseguenze di condotte ‘azzardate’”, dichiara il direttore del servizio Polizia stradale, Filiberto Mastrapasqua, che si augura un 2023 con più consapevolezza. (Com)