Perù: giurano i nuovi ministri del Lavoro, dell’Interno e delle Donne

- Hanno giurato in Perù i nuovi ministri del Lavoro, dell’Interno e delle Donne. Il nuovo ministro dell’Interno è l’ex generale della Polizia nazionale Vicente Romero Fernandez; Alfonso Adrianzen Ojed, già segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri, occuperà l’incarico di ministro del Lavoro, mentre Nancy Tolentino sarà la nuova ministra delle Donne e Popolazioni vulnerabili, dopo avere già ricoperto l’incarico di vice presso lo stesso dicastero. Il rimpasto arriva mentre proseguono in Perù le proteste antigovernative iniziate in protesta con la destituzione e l’arresto del presidente Pedro Castillo. (segue) (Brb)