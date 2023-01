Perù: giurano i nuovi ministri del Lavoro, dell’Interno e delle Donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annunciando le sue dimissioni il 12 gennaio scorso, l'ora ex ministro del Lavoro, Eduardo García Birimisa, ha motivato la sua decisione citando le morti registrate nelle regioni di Puno e Cusco. "Questa volta credo che l'attenzione alle istanze sociali non sia più sufficiente per ciò di cui il Paese ha bisogno. Le tragedie che abbiamo appena vissuto lo dimostrano", ha dichiarato in una lettera inviata alla presidente Dina Boluarte. “È necessaria una dichiarazione del governo che esprima il dolore che proviamo per la perdita della vita dei nostri fratelli, per le perdite che queste famiglie hanno subito”. Secondo il ministro dimissionario l'attuale situazione che sta attraversando il Perù "merita un cambiamento nella direzione del Paese e un anticipo delle elezioni che non possono più aspettare fino ad aprile 2024". (segue) (Brb)