Perù: proteste, presidente Boluarte si scusa ma non si dimette (2)

- Secondo i dati raccolti dalla Defensoria del Pueblo del Perù, agenzia governativa preposta alla tutela dei diritti umani, 49 persone sono morte nelle proteste antigovernative esplose lo scorso 7 dicembre in risposta all'arresto del presidente Pedro Castillo. 41 sono morte negli scontri con la Polizia, mentre 7 in incidenti legati ai blocchi stradali. Tra le vittime anche un agente di Polizia. L'ultimo decesso si è registrato il 12 gennaio, con la morte di un 15enne ferito alla testa da un proiettile a Juliaca, nella regione meridionale di Puno. Il giovane, riferisce l’emittente “Rpp”, era stato ferito lo scorso lunedì. Il Congresso del Perù, intanto, ha approvato la creazione di una commissione d’inchiesta che determini le responsabilità per le violazioni dei diritti umani registrate durante le proteste in corso nel Paese. (segue) (Brb)