Carburanti: Cattaneo, errore di comunicazione, FI è leale

- Sono convinto che si tratta di “un errore di comunicazione”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, in un’intervista al “Corriere della Sera”, riferendosi al malcontento di queste ore dentro la maggioranza, scatenato dalla fine dello sconto sulle accise applicate al prezzo dei carburanti. “In ogni caso, se il prezzo del carburante salirà ancora, siamo pronti a intervenire grazie ai 25 miliardi di euro che, con le scelte fatte da tutto il governo, siamo riusciti a mettere da parte nella legge finanziaria”, ha sottolineato Cattaneo, che ha aggiunto: “Noi siamo stati trasparenti fin dall’inizio. La questione non nasce da un’intemperanza di Forza Italia. Poi se chiedono come la pensiamo non ci nascondiamo”. All’accusa del ministro Lollobrigida di essere poco collaborativi, il capogruppo FI ha risposto: “Respingo al mittente questa versione dei fatti. Trovo ingeneroso definirci i ‘Pierini’ della coalizione. Non abbiamo mai fatto mancare un voto, non abbiamo mai fatto tardare di una mezz’ora il Consiglio dei ministri. Non siamo leali, siamo lealissimi”. “La presidente Meloni sa che Forza Italia è un partito serio, che fa squadra, abituato a governare da 25 anni. Questo non significa che non abbiamo le nostre idee e che non continueremo a fare sentire il nostro peso nella coalizione”, ha concluso Cattaneo. (Rin)