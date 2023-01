Corea del Sud: presidente Yoon in visita negli Emirati, focus su rilancio export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea de Sud, Yoon Suk Yeol, è partito oggi per una visita di quattro giorni negli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di promuovere l’export sudcoreano nei settori dell’energia e delle armi. Il capo dello stato, riferisce l’agenzia di stampa “Yonhap, arriverà ad Abu Dhabi, dove incontrerà il presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Si tratta della prima visita di un capo dello stato sudcoreano da quando i due Paesi hanno stabilito le relazioni diplomatiche, nel 1980. “La scelta degli Emirati Arabi Uniti per il primo viaggio all'estero dell'anno e la prima visita in un paese del Medio Oriente riflette il fermo impegno del presidente Yoon a concentrare la nostra diplomazia sul rilancio dell'economia e sull'aumento delle esportazioni", ha detto ai giornalisti il ​​consigliere per la sicurezza nazionale Kim Sung-han. "Attraverso questa visita, rafforzeremo drasticamente la nostra cooperazione strategica con gli Emirati Arabi Uniti nelle quattro aree centrali del nucleare, dell'energia, degli investimenti e dell'industria della difesa", ha aggiunto. Dopo la tappa negli Emirati il presidente sudcoreano si recherà in Svizzera, dove parteciperà all'annuale incontro del Forum di Davos, il 18 e 19 gennaio. (Git)