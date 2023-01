Roma: spara all'ex compagna dopo lite fuori ristorante, morta 35enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Femminicidio a Roma ieri sera alle 23:30 circa, in viale Amelia, quartiere Appio-Latino. Una donna di 35 anni è stata uccisa dall'ex compagno che le ha sparato fuori dal ristorante Brado. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe raggiunto la 35enne mentre era al ristorante. Da qui la lite a causa della quale i due sarebbero stati allontanati dal locale. Una volta fuori l'uomo avrebbe estratto la pistola e fatto fuoco per poi scappare. Il boato ha attirato l'attenzione di numerosi residenti che hanno allertato il 112 numero unico per le emergenze. I soccorsi, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare la 35enne che però è morta. L'uomo è stato fermato e arrestato dagli agenti della polizia di Stato. (Rer)