Grecia: Mitsotakis, nessun piano per ospitare una base Usa ad Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia non ha nessun piano per ospitare una base militare statunitense nel porto di Alessandropoli. Lo ha dichiarato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in una conferenza stampa tenuta nella città situata nel nord del Paese. Il premier ha così risposto ai giornalisti che chiedevano se, nell'ambito dell'accordo di cooperazione per la difesa tra Grecia e Stati Uniti, si prevede di creare una base militare Usa ad Alessandropoli, simile a quella di Creta. Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo di cooperazione nel campo della difesa con la Grecia il 14 ottobre 2021. L’accordo è stato firmato dal segretario di Stato Antony Blinken e dal ministero degli Esteri greco, Nikos Dendias, in occasione di un incontro del Dialogo Strategico Usa-Grecia, organizzato per la terza edizione a Washington.(Gra)