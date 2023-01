Edilizia: Brancaccio (Ance), direttiva Ue macigno per famiglie, serve intervento nazionale ed europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proposta di direttiva europea per le abitazioni “green” rischia di diventare un macigno per i conti delle famiglie. “Occorrono subito un intervento sia a livello nazionale, sia in Europa”. Lo ha dichiarato la presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance), Federica Brancaccio, in un’intervista a “La Stampa”. “Noi chiediamo da mesi alla politica di aprire un confronto per riuscire ad arrivare a uno strumento per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio che sia strutturale e di lungo periodo. Poi il governo dovrebbe interloquire con la Ue e chiedere flessibilità per l'Italia, viste le caratteristiche specifiche e uniche del Paese”, ha sottolineato Brancaccio, che ha aggiunto: “Chiediamo a Bruxelles di utilizzare i fondi europei per gli interventi previsti dalla proposta di direttiva. L'Europa non può scaricare sulle famiglie i costi della transizione green”. (Rin)