Ex Ilva: Acciaierie d’Italia, funzioni sistema informativo chiuse per aggiornamento software fino al 17 gennaio

- Acciaierie d'Italia comunica che da ieri sera 13 gennaio alle ore 18 e fino a martedì prossimo alcune importanti funzioni del sistema informativo gestito dall'applicativo Sap sono chiuse per un'attività di aggiornamento software. Questo aggiornamento – riferisce una nota –, volto ad una più avanzata informatizzazione della produzione aziendale, porterà alla sospensione di alcune funzionalità tecniche, con possibili conseguenze su alcune attività operative riguardanti sia i dipendenti del gruppo, sia le imprese fornitrici. Acciaierie d’Italia si scusa per le eventuali temporanee difficoltà che dovessero insorgere. Le normali operatività riprenderanno il giorno 17 gennaio alle ore 9. (Com)