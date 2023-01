Usa: inviato speciale Fowler in Zambia, Malawi e Regno Unito dal 15 al 24 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale del dipartimento di Stato Usa per la sicurezza alimentare, Cary Fowler, partirà il 15 gennaio per un tour che lo porterà in Zambia, in Malawi e nel Regno Unito fino al 24 dello stesso mese. Lo riferisce una nota. Fowler andrà prima a Lusaka e Lilongwe, insieme alla coordinatrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) per la crisi alimentare globale, Dina Esposito, per incontrare funzionari di governo e rappresentanti della società civile, con cui discuterà il futuro dell’assistenza ai due Paesi. L’inviato speciale andrà poi a Londra, insieme all’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le agenzie Onu per l’alimentazione e l’agricoltura, Cindy Hensley McCain, per una serie di incontri istituzionali. (Was)