Business news: Romania, tasso disoccupazione sceso al 5,4 per cento a novembre 2022

- Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è sceso al 5,4 per cento a novembre 2022 in Romania, dopo il 5,5 per cento del mese precedente. La disoccupazione giovanile resta a un livello del 22,9 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Il numero di disoccupati (15-74 anni) stimato per novembre 2022 è di 447.700 persone, in calo sia rispetto al mese precedente (453.200 persone) sia rispetto a novembre 2021 (450,9 mila persone). Per genere, il tasso di disoccupazione degli uomini ha superato quello delle donne di 0,9 punti percentuali (valori rispettivamente del 5,8 per cento per gli uomini e del 4,9 per cento per le donne). (Rob)