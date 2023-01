Business news: ministro Energia bulgaro, accordo con turca Botas non prevede acquisto “sotterraneo” di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto stipulato tra la compagnia petrolifera Bulgargaz e la turca Botas non punta a favorire l’acquisto “sotterraneo” di gas russo da parte di Sofia, le cui transazioni energetiche sono “assolutamente pubbliche e facilmente verificabili”. Lo ha detto il ministro dell’Energia ad interim, Rossen Hristov, durante un’audizione parlamentare, ribadendo che l’accordo con la compagnia statale turca è “strategicamente buono”. Durante un’intervista televisiva concessa la scorsa settimana, Hristov definiva “storica” l’intesa raggiunta da Bulgargaz e Botas, aggiungendo che la fornitura di gas naturale tramite i terminali turchi verso la Bulgaria e l'Europa rappresenta un grande passo in avanti per l’Unione. Sofia ha "il pieno sostegno della Commissione europea", secondo il ministro, che ha escluso il commercio di gas. Bulgargaz e Botas hanno siglato il 3 gennaio un accordo che garantisce alla Bulgaria l'accesso ai terminali Gnl turchi e alla rete di trasporto del gas per 13 anni. (Seb)