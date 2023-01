Business news: Regno Unito, costi mutui sale al 39 per cento, dato più alto dalla crisi finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pagamenti dei mutui nel Regno Unito sono saliti al livello più alto dalla crisi finanziaria del 2008 rappresentando, nell'ultimo trimestre del 2022, il 39 per cento della retribuzione familiare. Si tratta di un aumento del 6 per cento rispetto al trimestre precedente. È quanto emerso dai dati dell'istituzione finanziaria britannica Nationwide, ripresi dal quotidiano "Financial Times". Le elevate rate del mutuo stanno colpendo i budget dei proprietari, aggiungendo pressione alle finanze familiari e rendendo il patrimonio immobiliare meno accessibile dopo che la pandemia ha innescato un boom dei prezzi. (Rel)